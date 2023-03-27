Клава Кока в белоснежном костюме блеснула «аппетитками»: засветила помолвочное кольцо перед свиданием

На этот раз Клава поделилась новыми кадрами. Она покрасовалась в белоснежном корсете и мини-юбке в тон. Певица подчеркнула свои формы, сделав акцент на точеные ноги. Романтичная небрежная укладка завершила образ. Блондинка кокетливо продемонстрировала кольцо с бриллиантом на заветном пальчике.

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