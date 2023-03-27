Клава Кока в белоснежном костюме блеснула «аппетитками»: засветила помолвочное кольцо перед свиданием

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица поразила поклонников, принарядившись в белоснежный лук.

Клава Кока давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Ей удалось стать популярной исполнительницей. Уже не раз певица становилась членом жюри в новых шоу. Она также красуется в ярких образах. Артистка не скрывает, что мечтает о семье и детях. На этот раз звезда решила заинтриговать фанатов, показав помолвочное кольцо. 

На этот раз Клава поделилась новыми кадрами. Она покрасовалась в белоснежном корсете и мини-юбке в тон. Певица подчеркнула свои формы, сделав акцент на точеные ноги. Романтичная небрежная укладка завершила образ. Блондинка кокетливо продемонстрировала кольцо с бриллиантом на заветном пальчике. 

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Клава Кока. Фото: соцсети звезды

«С кем пойти на свидание?» — написала звезда.

Поклонники были заинтригованы. Многие отметили, что Клава выглядит привлекательно. «Клава Кока примерила короткое свадебное платье», «Парни уже выстроились», «А кто кольцо подарил?», «Ой, а кто-то принял предложение?» — стали писать подписчики.

 

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

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