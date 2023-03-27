«Это же потрясающе!»: Брежнева в свитере цвета сочной травы и кедах щегольнула в домашней обстановке

Однако Вера лишь примерила парик с каре для съемок клипа. Но певица призналась, что хотела и сама подстричься, но ее отговорили. На этот раз певица представала в разных нарядах, предпочитая гламурные платья. Но теперь ее луки стали проще. На новом фото Брежнева предстала в джинсах и свитере цвета сочной травы. В тон наряда она подобрала носки. А завершили молодежный лук кеды.

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