«Это же потрясающе!»: Брежнева в свитере цвета сочной травы и кедах щегольнула в домашней обстановке

Вера Брежнева уже давно стала популярной персоной. Она строит карьеру певицы и смогла добиться больших успехов. Однако уже больше года блондинка живет в Европе. Она предпочла перебраться в Италию. Артистка лишь недавно возобновила гастроли и выпустила новый трек. Звезда даже экспериментировала с имиджем.
Однако Вера лишь примерила парик с каре для съемок клипа. Но певица призналась, что хотела и сама подстричься, но ее отговорили. На этот раз певица представала в разных нарядах, предпочитая гламурные платья. Но теперь ее луки стали проще. На новом фото Брежнева предстала в джинсах и свитере цвета сочной травы. В тон наряда она подобрала носки. А завершили молодежный лук кеды.
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Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды
«Так интересно ваши комментарии читать. Так круто осознавать, какие вы зрелые у меня, какие свободные. На вопрос – что делать (касаемо имиджа) многие ответили – делай так, как хочешь ты, как ты чувствуешь. Это же потрясающе», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Вера. Многие отметили, что в 41 год она умело скрывает признаки старения. «Вот это красотка», «Наряд словно у дочки одолжила», «Вам так идет зеленый цвет», «Словно моложе стали», — написали подписчики.