Марафон Агитбригады «Русского Радио» получил награду Министерства обороны РФ

Музыканты Агитбригад «Русского Радио» получили высокую награду за проведение патриотического марафона. Им вручили премию Министерства обороны РФ в области культуры и искусства. В торжественной обстановке премию вручили директор департамента культуры Министерства обороны РФ Артем Горный и актер и режиссер Александр Михайлов.

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Награду получили певица, актриса, член совета директоров «Русской Медиагруппы» Елена Север, певец, член совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий Киселев (ЮрКисс), певец Владимир Киселев (ВладиМир), певец Роман Архипов и группа «Земляне». Артисты заявили, что будут продолжать работу Агитбригад и намерены дать еще много концертов, а в заключение исполнили песню «Нам нужна одна победа», сообщает «Русское Радио».