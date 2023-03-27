Прыщи, бугры и пигментация: как Таня Мусульбес из «Дома-2» выглядит без макияжа — напугала фанатов

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес входит в число самых красивых девушек проекта. Таня Мусульбес настолько уверена в своей красоте, что иногда позволяет себе появляться на людях без капли макияжа.
Между тем, кожа Тани Мусульбес далека от совершенства. Но девушка — профессиональная визажистка и знает, каким образом скрыть недостатки. Но иногда их намеренно демонстрирует, чтобы доказать — макияж работает на нее.
На этот раз Таня Мусульбес предстала в микроблоге с честным видео и лицом, которого не коснулся тональный крем. Кожа у Тани проблемная — есть прыщики, угри, бугры и даже пигментные пятна.
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Таня Мусульбес без макияжа. Фото: скрин соцсети
«Макияж — это искусство, кто-то пудрит лицо, кто-то — мозги», — подписала кадры Таня Мусульбес.
Подписчики признались, что не ожидали увидеть красавицу Мусульбес в таком виде. Они слегка напуганы.
«Чучело. Спасибо, что есть причиндалы, которые тебя привести в порядок могут. А так вылитый крокодил», «Совсем обычная без косметоса», «Что с лицом?» — высказались в Сети.