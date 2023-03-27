Прыщи, бугры и пигментация: как Таня Мусульбес из «Дома-2» выглядит без макияжа — напугала фанатов

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес входит в число самых красивых девушек проекта. Таня Мусульбес настолько уверена в своей красоте, что иногда позволяет себе появляться на людях без капли макияжа.

Между тем, кожа Тани Мусульбес далека от совершенства. Но девушка — профессиональная визажистка и знает, каким образом скрыть недостатки. Но иногда их намеренно демонстрирует, чтобы доказать — макияж работает на нее.

На этот раз Таня Мусульбес предстала в микроблоге с честным видео и лицом, которого не коснулся тональный крем. Кожа у Тани проблемная — есть прыщики, угри, бугры и даже пигментные пятна.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».