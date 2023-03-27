Саша Черно покрасовалась в полупрозрачном платье и сапогах-ботфортах оттенка капучино — очаровала всех

Участница «Дома-2» Саша Черно доказала, что она вполне может превратиться в нежную кошечку.

В микроблоге звезда телестройки поделилась видео, на котором предстала в непривычном для себя наряде. Саша Черно примерила невесомое полупрозрачное платье белого цвета и наглые сапоги-ботфорты оттенка капучино.

В кадре Саша Черно кокетливо приглаживает волосы и поднимает вверх ножку. Выглядит все это очень женственно и нежно.

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