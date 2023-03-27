Саша Черно покрасовалась в полупрозрачном платье и наглых сапогах-ботфортах оттенка капучино – очаровала всех

Участница «Дома-2» Саша Черно доказала, что она вполне может превратиться в нежную кошечку.
В микроблоге звезда телестройки поделилась видео, на котором предстала в непривычном для себя наряде. Саша Черно примерила невесомое полупрозрачное платье белого цвета и наглые сапоги-ботфорты оттенка капучино.
В кадре Саша Черно кокетливо приглаживает волосы и поднимает вверх ножку. Выглядит все это очень женственно и нежно.
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«Я устала быть жилеткой, таким образом я растрачиваю свой ресурс. Во мне очень много энергии, но трачу я ее абсолютно не на то… Впереди меня ждет очень большой взлет. И своего точно больше не упущу! «Пока ты сомневаешься в себе, люди с половиной твоего потенциала добиваются успеха!» - поделилась под видео Саша Черно.
Но похоже, на эти слова мало кто обратил внимание. Подписчики сделали комплименты Саше Черно, признаваясь, что потрясены тем, как она стала выглядеть. На этот раз Саша Черно очаровала всех.
Саша Черно в полупрозрачном платье. Фото: скрин соцсети