Концерты Меладзе в сибирских городах не состоятся

Фото: Global Look Press

 Фото: Global Look Press

Три города Сибири — Барнаул, Новосибирск и Кемерово — подтвердили отмену концертов Валерия Меладзе.

Концерты Валерия Меладзе в Сибири не состоятся. Выступления артиста должны были пройти в Кемерове (27 апреля), Барнауле (29 апреля) и Новосибирске (20 апреля). Однако выяснилось, что ни один из запланированных концертов не состоится.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом сотрудники ДК железнодорожников Новосибирска заявили, что об отмене было известно уже давно. В Кемеровском СРК «Арена» утверждают, что концерт не был запланирован. А работница кассы «Титов-Арены» Барнаула призналась, что не удивлена, потому что в последнее время концерты Меладзе отменялись уже не раз в разных городах, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «СибКрай».

Читайте также