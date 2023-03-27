Концерты Меладзе в сибирских городах не состоятся

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При этом сотрудники ДК железнодорожников Новосибирска заявили, что об отмене было известно уже давно. В Кемеровском СРК «Арена» утверждают, что концерт не был запланирован. А работница кассы «Титов-Арены» Барнаула призналась, что не удивлена, потому что в последнее время концерты Меладзе отменялись уже не раз в разных городах, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «СибКрай».