Концерты Меладзе в сибирских городах не состоятся

Концерты Валерия Меладзе в Сибири не состоятся. Выступления артиста должны были пройти в Кемерове (27 апреля), Барнауле (29 апреля) и Новосибирске (20 апреля). Однако выяснилось, что ни один из запланированных концертов не состоится.
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При этом сотрудники ДК железнодорожников Новосибирска заявили, что об отмене было известно уже давно. В Кемеровском СРК «Арена» утверждают, что концерт не был запланирован. А работница кассы «Титов-Арены» Барнаула призналась, что не удивлена, потому что в последнее время концерты Меладзе отменялись уже не раз в разных городах, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «СибКрай».