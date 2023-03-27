«Хватит мне писать про Алиану!»: Гобозов из «Дома-2» взбесился из-за вопросов про видео беременной Устиненко

Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов никак не может откреститься от бывшей жены Алианы Устиненко. Та, несмотря на то, что ждет сейчас ребенка от нового избранника, в своих соцсетях эксплуатирует тему, связанную с бывшим мужем.

Беременная Алиана Устиненко постоянно напоминает поклонникам о том периоде, когда они были вместе с Сашей Гобозовым. Последнего это обстоятельство сильно раздражает, ведь он счастлив с новой избранницей.