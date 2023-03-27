«Хватит мне писать про Алиану!»: Гобозов из «Дома-2» взбесился из-за вопросов про видео беременной Устиненко

Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов никак не может откреститься от бывшей жены Алианы Устиненко. Та, несмотря на то, что ждет сейчас ребенка от нового избранника, в своих соцсетях эксплуатирует тему, связанную с бывшим мужем.
Беременная Алиана Устиненко постоянно напоминает поклонникам о том периоде, когда они были вместе с Сашей Гобозовым. Последнего это обстоятельство сильно раздражает, ведь он счастлив с новой избранницей.
«Хватит мне писать, почему Алиана выставляет про меня видео! Спросите у нее! Мне, честно говоря, все равно, у меня своя семья, у нее своя личная жизнь!» - эмоционально высказался Саша Гобозов в микроблоге.
Саша Гобозов дал понять, что Алиана Устиненко - это его прошлое, с которым его связывает только сын Роберт и обязательства перед ним.
«У меня есть моя счастливая семья, неотъемлемой частью которой является Роберт, а все остальное для меня не имеет никакого значения! Давайте раз и навсегда закроем эту тему и поставим точку в истории Алианы и Саши, это давно пройденный этап», - уточнил Саша Гобозов.
Напомним, Гобозов и Устиненко были одной из самых скандальных и нестабильных пар на проекте. Они дважды играли свадьбу и столько же разводились. У бывших супругов есть сын Роберт, которому в мае исполнится девять лет.