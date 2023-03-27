Всего одна фраза, но какая! Что сказал пришедший в сознание Костомаров: открыл Авербух

Илья Авербух как никогда близок к семье фигуриста Романа Костомарова. Совсем недавно олимпийский чемпион пришел в сознание. После микроинсульта его подключали к аппарату ИВЛ. Ампутация не сломила фигуриста, он говорит бодро и в целом держится молодцом.

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Хореограф передал смысл слов спортсмена, заверив, что тот не намерен сдаваться. «Пошутил, условно, что сейчас «меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята», — отметил Илья Авербух.

Напомним, в реанимации Роман Костомаров находится с января. Врачи диагностировали у фигуриста тяжелую форму пневмонии.

По материалам ТАСС