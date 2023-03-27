Волочкова рассказала, как на самом деле относится к Джигурде

27 марта — день рождения Никиты Джигурды. Актера в этот день поздравила артистка балета Анастасия Волочкова, ведь они — давние друзья.
«Мы познакомились 20 лет назад и дружим до сих пор. Мы соседи, мы в одном творческом экстазе, это по-другому не назвать. Когда мы делим одну сцену, люди и смеются, и плачут.
Это мой друг. Это человек, которого я не то что не боюсь звать в свои проекты, а я горда, что он участвует в моих спектаклях. Мы вместе записали, можно сказать, гимн: «Делай добро! Делай красиво! Наша страна — это наша Россия!» — сказала балерина.
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На вопрос, будет ли она участвовать в торжестве по случаю дня рождения Джигурды, Волочкова ответила — обязательно, но пока еще не знает, как и где все будет проходить.
«Конечно, мы будем вместе. Просто у нас все спонтанно. Так же 19 января я прилетела с Мальдив, и 20 числа на моем дне рождения были все, и Никита был в первых рядах. Так что сегодня, где бы ни был Никита, я буду рядом с ним», — цитирует артистку издание «РИА ФАН».