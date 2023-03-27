Костенко показала свою маму в купальнике: понятно, в кого такая красивая

В этом году Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов проводят свой отпуск на Мальдивах. Модель каждый день демонстрирует новые наряды, поражая поклонников грациозной фигурой.

Анастасия в отличной форме: после трех родов — идеально плоский живот. Фанаты гадают, как такое возможно. Оказалось, что дело в генах: звезда показала фотографию своей мамы-красавицы — теперь понятно, в кого дочь.