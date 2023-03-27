Костенко показала свою маму в купальнике: понятно, в кого такая красивая

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Звезда поделилась снимком с семейного отдыха.

В этом году Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов проводят свой отпуск на Мальдивах. Модель каждый день демонстрирует новые наряды, поражая поклонников грациозной фигурой.

Анастасия в отличной форме: после трех родов — идеально плоский живот. Фанаты гадают, как такое возможно. Оказалось, что дело в генах: звезда показала фотографию своей мамы-красавицы — теперь понятно, в кого дочь.

Анастасия Костенко с мужем, детьми, мамой и свекровью. Фото: соцсети.

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Напомним, ранее Анастасия Костенко жестко ответила недоброжелателям.

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