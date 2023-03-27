Ходченкова в белье схватилась за пилон, оголив жилистые ноги: бедра торчат углом (фото)

Светлана Ходченкова увлекается танцами на пилоне. В своем микроблоге актриса поделилась свежим фото, показав свою стройную и подтянутую фигуру в белье. Звездная красотка встала на 15-сантиметровую шпильку, визуально став еще выше — казалось, что Светлана ростом под двухметрового великана. Поклонники только раскрыли рты: таких длинных ног они еще не видали. Ходченкова поиграла мускулами, засветив угловатость бедер.

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