«Два года очень большого счастья»: Шепелев показал крупным планом младшего сына-блондина Тихона — похож на Платона

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Поклонники Дмитрия Шепелева оставили в комментариях поздравления для Тихона, и почти каждый написал, что мальчик — копия старшего брата Платона.