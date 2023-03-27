«Два года очень большого счастья»: Шепелев показал крупным планом младшего сына-блондина Тихона — похож на Платона

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев нечасто радует поклонников семейными снимками. Фотографии детей Дмитрия Шепелева, сыновей Платона и Тихона, довольно редко публикуются в Сети.
Шепелев сделал исключение в день рождения младшего наследника Тихона. В микроблоге он показал, каким стал его подросший сын от Екатерины Тулуповой. Мальчику 26 марта исполнилось два года. Он блондин — в маму. Между тем, поклонники Дмитрия Шепелева утверждают, что Тихон — копия старшего брата Платона.
«Сегодня день рождения нашего младшего сына Тихона (как приятно и все еще непривычно говорить «младший», «старший»)! И, пожалуй, это последний день его рождения, когда он не очень-то понимает, почему это вдруг подарки, почему вокруг радуются и с какой такой стати на завтрак сладкое?! Два года очень большого счастья! Спасибо!» — написал под снимками Тихона Дмитрий Шепелев.
Младший сын Дмитрия Шепелева Тихон. Фото: соцсети
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Поклонники Дмитрия Шепелева оставили в комментариях поздравления для Тихона, и почти каждый написал, что мальчик — копия старшего брата Платона.
«С днем рождения Тихона! Как же он похож на Платона», «На Платона похож. С днем варенья!», «С днем рождения Тихона! Мальчики похожи друг с другом!», «Похож на брата!» — отметили в Сети.