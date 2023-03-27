«Одуванчик весенний»: Марго Овсянникова покрасовалась с подросшим сыном Киром — мальчик в парике, как у мамы

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова на днях отметила первый день рождения сына Кира — малышу исполнился годик.

С недавнего времени Марго Овсянникова перестала скрывать его лицо и теперь с удовольствием демонстрирует своего очаровательного пупсика на радость поклонникам.

В микроблоге Марго Овсянникова поделилась позитивным видео, на котором предстала на руках с сыном Киром. Мама и малыш примерили одинаковые парики — объемные, кудрявые.

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