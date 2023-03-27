«Одуванчик весенний»: Марго Овсянникова покрасовалась с подросшим сыном Киром — мальчик в парике, как у мамы

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова на днях отметила первый день рождения сына Кира — малышу исполнился годик.
С недавнего времени Марго Овсянникова перестала скрывать его лицо и теперь с удовольствием демонстрирует своего очаровательного пупсика на радость поклонникам.
В микроблоге Марго Овсянникова поделилась позитивным видео, на котором предстала на руках с сыном Киром. Мама и малыш примерили одинаковые парики — объемные, кудрявые.
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«Сегодня захотелось подарить вам позитив в ленту! Хочу, чтобы вы радовались жизни каждую минуту, каждую секунду!» — подписала кадры Марго Овсянникова.
Подписчики тут же умилились видео. Они назвали Кира весенним одуванчиком.
«Какой красивый мальчуган. Марго, сыночек похож на вашего папу, копия дед», «Малыш как солнышко», «Одуванчик весенний», «Пупсики», — высказались в Сети.
Марго Овсянникова с сыном Киром. Фото: скрин соцсети