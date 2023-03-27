В панаме с кружавчиками: Юдашкина усадила малютку Агату в ситцевом боди к себе на бедро

В панаме с кружавчиками: Юдашкина усадила к себе на бедро подросшую малютку Агату

Галина Юдашкина с Петром Максаковым. Фото: Global Look Press

Дочь именитого модельера Валентина Юдашкина умилила своих поклонников.

Галина Юдашкина в stories микроблога поделилась свежими кадрами, на которых она позировала с дочкой Агатой Ариеллой. Малютку наследница модной империи не спускает с рук. Галина усадила малышку к себе на бедро. Внучка четы Юдашкиных уже держит головку и спинку. Поклонники умилились свежему снимку, заметив какие у Агаты Ариеллы пухлые ножки и крепкие ручонки. Так, малютку-дочку Галина Юдашкина принарядила в пляжный костюмчик — свободное ситцевое боди и панамку с кружавчиками.

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Галина Юдашкина с дочкой Агатой Ариеллой в панамке. Фото: личный архив

Напомним, что вместе с мужем Петром Максаковым Галкина Юдашкина воспитывает также двоих старших сыновей: Аркадия и Анатолия. Большую часть времени семья проводит за границей. При этом дочка модельера Валентина Юдашкина часто прилетает на родину, проведать близких.

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