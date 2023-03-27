Поблекшая Вера Брежнева показала лицо вблизи без фотошопа: стала обычной - свежее фото

Вера Брежнева стала чаще выходить на связь с поклонниками. Так, в своем микроблоге поп-дива опубликовала свежее селфи без прикрас, показав лицо вблизи без ретуши и фотошопа. Многие тут же обратили внимание на поблекший внешний вид экс-солистки группы «ВИА Гра». Жена музыкального продюсера Константина Меладзе выглядит как самая обычная домохозяйка. В 41 год Вера Брежнева может похвастаться отсутствием морщин, однако без яркого макияжа ее броская красота теряется.

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