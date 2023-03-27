«Судьба распорядилась жестоко! Остался без ног»: что известно о состоянии Костомарова - последние новости на 27 марта

О состоянии Романа Костомарова появляется спорная информация от близких к ситуации источников в медицинских кругах. Известно, что фигурист перенес сложнейшую операцию - ему ампутировали стопы ног из-за сепсиса и гангрены. Также олимпийский чемпион перенес микроинсульт и был введен в медикаментозную кому, его подключали к ИВЛ. Сообщалось, что у фигуриста есть проблемы и с внутренними органами - особенно с печенью из-за большого приема лекарств.

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