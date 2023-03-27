«Судьба распорядилась жестоко! Остался без ног»: что известно о состоянии Костомарова - последние новости на 27 марта

О состоянии Романа Костомарова появляется спорная информация от близких к ситуации источников в медицинских кругах. Известно, что фигурист перенес сложнейшую операцию - ему ампутировали стопы ног из-за сепсиса и гангрены. Также олимпийский чемпион перенес микроинсульт и был введен в медикаментозную кому, его подключали к ИВЛ. Сообщалось, что у фигуриста есть проблемы и с внутренними органами - особенно с печенью из-за большого приема лекарств.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Если у него системное заболевание, сепсис, например, то здесь трансплантация печени только ухудшит ситуацию, потому что сама по себе операция небезразлична организму», - пояснял врач-гепатолог.
Поклонники желают Роману Костомарову скорейшего выздоровления. Многие уверены, что фигурист еще сумеет выйти на лед, пусть ни в качестве парника, а тренера для подрастающего поколения чемпионов.
«Судьба распорядилась жестоко! Остался без ног человек - человечище! А он же фигурист, его ноги кормили», «Молимся за Романа! Пусть все будет хорошо», «Рядом жена... рядом семья! Есть поддержка, а это самое важное», - пишут пользователи Сети.
По материалам 5-tv.ru