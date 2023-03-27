«Ошибка, за которую я себя корю»: раздавленная бедой Ефременкова оправдалась за побег с ребенком из больницы

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова в минувшую субботу попала в больницу вместе с одним из сыновей-близнецов. Но уже в воскресенье вместе с малышом Юлия Ефременкова сбежала из палаты инфекционного отделения, написав отказ от лечения. В микроблоге Юлия Ефременкова объяснила, почему приняла такое решение.

«Когда мы вышли из «скорой», меня как будто окатило холодной водой. Это была та же самая больница, где моей маме стало хуже. Мое состояние не передать словами», - поделилась Юлия Ефременкова.

Она уверена, что напрасно дала согласие на госпитализацию изначально. Вероятно, сильно испугавшись за состояние ребенка, который ночью начал сильно кашлять и хрипеть.

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