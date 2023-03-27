Фильмы с уехавшим в США Андреем Бурковским начали пропадать из Сети

Известный актер Андрей Бурковский уехал из России в США в тяжелое для нашей страны время. Свой поступок артист не комментирует, но поклонникам между строк итак все понятно.

Пока Андрей числится в МХТ имени Чехова, но на его роли назначены уже другие актеры. В ближайшее время. По всей видимости, возвращаться домой он не намерен.

Между тем, фильмы с участием Бурковского начали пропадать из Сети. Например, «Медиатор», где он сыграл главную роль. Также актера убрали с заставки телеканала «Звезда», где он вел передачу.

То есть получается, что сбежавшие актеры подставляют не только себя, но и огромные команды, которые тоже принимали участие в этих проектах.

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