«Любить свое тело»: исхудавшая после измены Африкантова засветила тщедушную фигурку – прыщики вместо груди

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова приходит в себя после любовной драмы. Фактически у нее на глазах ей изменил муж Рома Капаклы с Таней Мусульбес. Капаклы сейчас на Бали вместе с Мусульбес, а Африкантова осталась в Дубае и старается всячески баловать себя.
В телеграм-канале она рассказывает, что занимается с психологом и ходит на релаксирующие массажи.
«Я просидела в своем номере час – думала, идти, не идти. Потом смотрю, раз вы проголосовали, надо сходить на массаж. И вот я тут. Нужно расслабляться, нужно любить свое тело, так что я пошла на релакс-массаж», - поделилась Марина Африкантова.
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Марина Африкантова поделилась в телеграм-канале видео, которое доказывает, как она исхудала на фоне стресса после измены Ромы Капаклы. Фигурка стала тощей, грудь - размером с прыщик.
Напомним, Марина Африкантова уличила мужа Романа Капаклы в измене в феврале. Все случилось на вечеринке в Дубае по случаю дня рождения Ирины Пинчук. Во время праздника Рома Капаклы и Таня Мусульбес не смогли скрыть чувств. Позже выяснилось, что их виртуальный роман начался за несколько месяцев до свидания в Дубае.