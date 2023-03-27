«Любить свое тело»: исхудавшая после измены Африкантова засветила тщедушную фигурку – прыщики вместо груди

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова приходит в себя после любовной драмы. Фактически у нее на глазах ей изменил муж Рома Капаклы с Таней Мусульбес. Капаклы сейчас на Бали вместе с Мусульбес, а Африкантова осталась в Дубае и старается всячески баловать себя.

В телеграм-канале она рассказывает, что занимается с психологом и ходит на релаксирующие массажи.