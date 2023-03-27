Разгоряченная Асмус запрыгнула в бассейн после бани: упитанная - ноги трутся (видео)

Кристина Асмус поделилась свежим роликом, устроив забег к бассейну. Актриса из фильма «Текст» бомбочкой плюхнулась в прохладную воду после бани. На красавице-блондинке только купальнике. Экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова щегольнула упитанными формами - ножки трутся, грудь приподнята в лифе.
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«Хорошенькая! Сочная», «С легким парой, Кристи!», «Ой, также захотелось», «Кайф! А Гарика позвали??», «Такая пухляшка!», «Ножки упитанные», «Поправилась что ли?» - пишут фолловеры.
Напомним, что Кристина Асмус с дочкой Настей живет в одном доме с Гариком Харламовым. Другого жилья, где актриса могла бы жить с наследницей, у блондинки нет. Асмус заверила, что сама оплачивает коммуналку.