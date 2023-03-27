Разгоряченная Асмус запрыгнула в бассейн после бани: упитанная - ноги трутся (видео)

Кристина Асмус поделилась свежим роликом, устроив забег к бассейну. Актриса из фильма «Текст» бомбочкой плюхнулась в прохладную воду после бани. На красавице-блондинке только купальнике. Экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова щегольнула упитанными формами - ножки трутся, грудь приподнята в лифе.

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