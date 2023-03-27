Светлокожий: Юлия Ефременкова засветила личико одного из сыновей-близнецов от Мондезира

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова пока не спешит показывать лица своих сыновей-близнецов от мулата Мондезира. Поклонникам уже не терпится увидеть малышей, они гадают - на кого же из своих родителей похожи груднички.

Юлия Ефременкова пообещала показать лица детей и озвучить их имена после крестин. Но пока событие все время откладывается. Мальчикам уже по шесть месяцев, а обряд посвящения в православную веру над ними еще не был проведен.

Правда, Юлия Ефременкова засветила личико одного из малышей, показав, что близнецы родились со светлой кожей.

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