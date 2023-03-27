Хорошенький блондин-пухляш: сбежавшая в США Катя Токарева из «Дома-2» показала подросшего сына — уже 10 месяцев

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева в США отметила маленький день рождения своего сына Марка, которого родила от мужа Юрия Слободяна. Малышу 25 марта исполнилось десять месяцев.

В микроблоге Катя Токарева поделилась кадрами, на которых запечатлела подросшего Марка с праздничным тортиком.

«10 месяцев», — таким комментарием сопроводила видео Катя Токарева.

Подписчики умилились тому, какой хорошенький мальчик подрастает у Кати и Юрия. Марк — очаровательный пухляш с белыми волосами.

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