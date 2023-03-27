Овечкин попрыгал на батуте с детьми: обнимает, целует - трогательнее кадров с Железным Ови вы еще не видели!

Звезда мирового хоккея Александр Овечкин воспитывает в браке с Анастасией Шубской двоих детей. Старшему Сереже 4 годика, младшему Илье – два, и обоих малышей легендарный спортсмен просто обожает. Он старается каждую свободную минуту проводить с наследниками, и одно из таких мгновений тайком засняла жена хоккеиста, глядя в окно.
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На дворе Овечкин установил огромный батут и решил попрыгать на нем вместе с сыновьями. Железный Ови при общении с мальчишками растаял от нежности, упал и заключил в объятия своих любимых ребятишек. Трогательнее кадров с Овечкиным вы едва ли видели ранее!