Валя Карнавал в маечке улеглась в постель: нашла новый ракурс, и два полушария стали еще внушительнее

Блогер, певица и телеведущая Валя Карнавал редко в последнее время выходит на связь. Звезда предупреждала – после зимнего отпуска у нее начались проблемы со здоровьем, и сил на соцсети у нее нет совсем. Но поклонники стараются поддерживать свою любимицу и терпеливо ждут, когда появится.
Валя Карнавал. Фото: соцсети
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И вот певица вознаградила фанатов за терпение, опубликовав свое новое фото. Красотка в маечке возлежала в постели, пушистый любимец составил ей компанию. А все внимание фолловеров привлек эффектный ракурс декольте. Пышный бюст звезды стал еще внушительнее, и в ответ она получила множество комплиментов.