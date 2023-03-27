Валя Карнавал в маечке улеглась в постель: нашла новый ракурс, и два полушария стали еще внушительнее

Блогер, певица и телеведущая Валя Карнавал редко в последнее время выходит на связь. Звезда предупреждала – после зимнего отпуска у нее начались проблемы со здоровьем, и сил на соцсети у нее нет совсем. Но поклонники стараются поддерживать свою любимицу и терпеливо ждут, когда появится.