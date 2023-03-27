Новости шоу-бизнеса: Климова рассказала о домогательствах режиссеров, Лорак сделала громкое заявление, Ефременкова с малышом госпитализирована

Климова рассказала о новом романе

Актриса Екатерина Климова редко дает интервью. А еще реже рассказывает о личной жизни. На канале «Стрелец-молодец» сделала исключение и призналась, что влюблена. Правда, период переживает непростой и уже внутренне готова к тому, что этот роман может скоро закончиться. Виноватой в этом Екатерина Климова считает себя. Звезда призналась, что у нее непростой нрав.

Климова призналась, что ее домогались режиссеры

Также Екатерина Климова поведала, что пережила харассмент. За год ее домогались сразу три известных режиссера. Пойти им на уступки ради ролей она не смогла. Тогда она даже подумала, что ее карьера окончена. Назвать их фамилии она отказалась.

Лорак спустя год заговорила о ситуации

Ани Лорак молчала год, не высказываясь о происходящих событиях. Но когда стали отменять ее концерты в городах России, она прервала молчание и впервые внятно попыталась донести свою позицию. Однако, подписчики увидели в ее заявлении попытку усидеть на двух стульях. Поскольку она не заняла ни одну из сторон.

Одного из близнецов Ефременковой госпитализировали

Экс-звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова снова переживает непростые времена. На этот раз одного из малышей-близнецов госпитализировали с хрипами, ему тяжело дышать. Мама поехала с ним, второй кроха остался с папой Мондезиром.