Это был не Добронравов: в седьмом сезоне сериала «Сваты» с Будько произошла подмена

Сериал «Сваты» стал всенародно любимой комедией, а главные герои и их фразы до сих пор ходят среди людей, поднимая настроение. За роль балагура Ивана Будько актера Федора Добронравова быстро полюбили, он обязан своей славой именно этому персонажу.

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Однако, в последнем, седьмом по счету, сезоне Добронравов играл своего Будько не один. Во время съемок привлекали дублера. Подменять в кадре знаменитого актера стал мебельщик Сергей Сманцер. А люди подмены и не заметили — для многих фанатов комедии эта новость стала сюрпризом.

Сманцер появился в кадре вместо Добронравова в сцене с сельским клубом. Ее снимали в Усяже, это белорусская глубинка.

«По сценарию мне нужно было подойти к клубу, посмотреть на стенд с анонсом фильма «Старые клячи» и зайти в клуб. Все снимали со спины», — рассказывал дублер Добронравова.

Кстати, в прошлом году появились слухи, что сериал получит продолжение. Но восьмой сезон пока снимать не начали.

По материалам сайта KP.RU