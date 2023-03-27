Илана из «Уральских пельменей» показала, какое белье надела: халатик распахнулся - прелести наружу

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева активно ведет микроблоги в соцсетях. Там актриса любит обсуждать секреты красоты, уход за волосами, шопинг и чуть-чуть закулисья популярного проекта, сделавшего ее всенародной любимицей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз Илана продемонстрировала себя в махровом халатике. Она находится на гастролях, поэтому позировала в интерьерах гостиницы. Поясок оказался повязан слабовато, и халатик стал разъезжаться в стороны, оголив декольте. подписчики увидели, что Юрьева надела черное белье. Сама актриса не стала стесняться своего расхристанного вида, а кокетливо опубликовала кадр.