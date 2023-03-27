Беременная жена Прилучного пожаловалась на ухудшение своего состояния: «Больше не могу»

Звезда театра и кино Зепюр Брутян стала женой Павла Прилучного в прошлом году. А вскоре поползли слухи о беременности актрисы. Лишь в свой день рождения, 18 февраля, она рассекретила интересное положение. Остаются считанные недели до появления первенца знаменитости на свет.

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Накануне Брутян попробовала прогуляться, как раньше – с собакой, совершить 10 тысяч шагов, чтобы не терять физическую нагрузку даже во бремя беременности. Однако, оказалось, что ходить ей уже очень тяжело. Жена Прилучного пожаловалась о своем самочувствии в Сети.

«Тор — мой проводник. Сама идти уже больше 30 минут не могу. Вся семья меня поддерживает в прогулках. Обожаю», - рассказала актриса.

Для Прилучного, к слову, ребенок от Брутян станет третьим – он уже познал радость отцовства в предыдущем браке с актрисой Агатой Муцениеце.