Мокренькая Ирина Шейк в тесном бикини показала запретное: впивается так, что содержимое лезет наружу

Супермодель Ирина Шейк отправилась в долгожданный отпуск. Она выбрала морской курорт и показала, как прошел ее первый день на отдыхе.

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Красавица в мокром купальнике не преминула при этом похвастать своим стройным и подтянутым телом. Она надела черное бикини, выбрав, судя по всему, размер поменьше, и стала снимать себя в зеркале. Тесемки и ткань так и впились в кожу, а содержимое лифа и вовсе вывалилось внизу, но модель это не смутило. Она позировала будто на подиуме, и свела с ума тысячи фанатов.