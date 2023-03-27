Агата Муцениеце высмеяла интим с Павлом Прилучным: тайное стало явным

34-летняя Агата Муцениеце теперь выступает в эротическом театре, заменив Екатерину Варнаву в шоу «Абсолютно нага». Бывшая жена Павла Прилучного долго готовилась к проекту, в котором ей приходится обнажаться, и на днях изумила зрителей своими способностями, в том числе танцевальными.

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Не обошлось без колкостей в адрес бывшего. Так как шоу предполагает общение с публикой в формате стендапа, Агата несколько раз сорвала аплодисменты, удачно пошутив на разные личные темы про Прилучного. А когда сняла высокие каблуки и испытала облегчение, не сдержалась в этот момент и выдохнула: «Это лучше, чем секс с Прилучным».

С Прилучным, напомним, Муцениеце была в браке 9 лет. они развелись с большим скандалом в 2020 году. У них двое детей – сын Тимофей и дочка Мия. Сейчас звезда сериала «Мажор» счастлив в браке с Зепюр Брутян, она вот-вот родит ему ребенка.

По материалам сайта KP.RU