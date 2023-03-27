Фахрийе Эвджен впервые показала фото с двухмесячным сыном от Бурака Озчивита: сжал кулачок и вынул из коляски

В середине зимы турецкие актеры Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит во второй раз стали родителями. У них родился сынок Керем, и звездная мама проводит все свое время с крошкой. Она впервые показала фото малыша в своем микроблоге, опубликовав кадр с прогулки сынишки.

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Лицо малютки мама скрывает. И решилась показать только его крохотный кулачок, но и этого оказалось достаточно, чтобы миллионы подписчиков актрисы пришли в умиление. Керем «купался» в солнечных лучах, мама заботливо накрыла его теплым пледом и развернула полюбоваться панорамой города.

А старшему сынишке актрисы из сериала «Королек – птичка певчая» Карану три годика. Мальчик тоже требует маминого внимания, поэтому Фахрийе часто укладывает его спать сама, укачивая на руках.