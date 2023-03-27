Бузова появилась перед камерой в одном бюстгальтере: кружевная тема раскрыта

Певица Ольга Бузова постоянно подчеркивает, что в свои 37 лет выглядит потрясающе. Мол, фигура у нее идеальная, формы что надо, и это притом, что люди давно увидели истинные объемы артистки – она сильно раздалась вширь.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Тем не менее, в личном микроблоге у артистки все действительно идеально. Бузова на этот раз вышла на связь из гримерки в одном бюстгальтере. Видимо, так торопилась показаться фолловерам, что не успела прикрыть исподнее.

Однако, едва ли ее беспокоит собственная нагота. Ведь артистка знает, какое впечатление производит отсутствие одежды на поклонников. Плюс она добавила томный взгляд, надула губки – и получился роковой образ.