Бородина вцепилась в полуторамесячную дочку Орловой: крепко прижимает - сразу видно, тоже хочет лялечку

45-летняя Ольга Орлова в начале февраля стала мамой во второй раз. У нее родилась дочка Анечка, и звезда часто показывает малышку в соцсетях. Поклонники в восторге, но хейтеры не умолкают насчет ненастоящей беременности теледивы – мол, рожала не сама, а сурмама, ребенок слишком большой для полуторамесячного возраста.

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Сама Орлова с иронией относится к нападкам. И часто показывает свои материнские будни, чтобы позлить злопыхателей. Накануне к ней в гости заглянула подруга по «Дому-2» Ксения Бородина, и Ольга познакомила ее с малюткой, и даже позволила ей взять крошку на руки.

Момент общения Бородиной с младенцем Орлова запечатлела на фото. Картина получилась «говорящая»: Ксения вцепилась в малышку так, что людям стало очевидно – она тоже хочет лялечку. К слову, у Бородиной две дочки, и уже довольно большие: старшая Маруся скоро отметит 14-летие, младшая Теона в этом году справит 8-й день рождения.