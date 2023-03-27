Помятая Клава Кока в постели едва прикрыла интимное: белья нет, одни следы от загара на теле

Кока слегка прикрылась одеялом, скрывая прелести. При этом, красотка была без белья, вместо него виднелись следы от загара, вернее, от купальника, по линии которого белели участки не попавшей на солнце кожи. Помятая красотка посетовала, что ничего не успевает, но готова порадовать поклонников новой песней, которая выйдет очень скоро.