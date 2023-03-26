Дал прозрачную подсказку: на шоу «Маска» разоблачили Ворона – кто там

На НТВ в это воскресенье, 26 марта, в эфир вышел седьмой по счету выпуск четвертого сезона самого охраняемого проекта - шоу «Маска». До него дошли девять Масок.

В финале седьмого выпуска был разоблачен шестой по счету участник проекта. Претендентами на вылет оказались Мандрил, Ворон и Хомяк.

Мандрила спасли зрители в зале, Хомяка - судьи проекта. Было решено, что Маску снимет Ворон.

Члены жюри предположили, что под маской Ворона скрывается рэпер Тимати, певец SHAMAN, популярный исполнитель и автор песен Ваня Дмитриенко.

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