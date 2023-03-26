«Не лучший период в наших отношениях»: Екатерина Климова заговорила о новом избраннике

Звезда театра и кино, многодетная мама, 45-летняя Екатерина Климова заявила, что не мыслит себя вне любовных отношений с мужчинами.
Актриса Екатерина Климова три раза была замужем и столько же разводилась, при этом сохранив добрые отношения с бывшими супругами.
Сейчас, по словам Екатерины Климовой, она влюблена, но внутренне готова к тому, что этот роман может скоро закончиться. Виноватой в этом Екатерина Климова считает себя. Звезда призналась, что у нее непростой нрав.
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«Я, конечно же, влюблена, но сейчас не лучший период в наших отношениях. И я не знаю, окончательно это или нет. В моем случае может быть и окончательно, потому что женщина я порывистая», - поделилась Екатерина Климова.
По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец.