«Не лучший период в наших отношениях»: Екатерина Климова заговорила о новом избраннике

Звезда театра и кино, многодетная мама, 45-летняя Екатерина Климова заявила, что не мыслит себя вне любовных отношений с мужчинами.

Актриса Екатерина Климова три раза была замужем и столько же разводилась, при этом сохранив добрые отношения с бывшими супругами.

Сейчас, по словам Екатерины Климовой, она влюблена, но внутренне готова к тому, что этот роман может скоро закончиться. Виноватой в этом Екатерина Климова считает себя. Звезда призналась, что у нее непростой нрав.

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