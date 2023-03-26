«Я полгода хотела каре»: Вера Брежнева показала, как перевоплощалась в брюнетку

Певица Вера Брежнева никогда не была склонна к переменам во внешности. Вокалистка много лет ходит с одной и то же прической. У Веры Брежневой длинные роскошные волосы красивого оттенка блонд.

И вдруг внезапно Вера Брежнева предстала в кардинально новом виде - брюнеткой с коротким каре. В темноволосую диву Вера Брежнева перевоплотилась ради съемок в клипе на новую песню.

Поклонникам Вера Брежнева призналась - на самом деле, она по-прежнему длинноволосая блондинка.

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