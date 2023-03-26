«Олицетворение в моей жизни семейного счастья»: Киркоров сделал громкое заявление о Пугачевой

В это воскресенье, 26 марта, в эфир НТВ вышел седьмой по счету выпуск четвертого сезона шоу «Маска».

Председателя судейской коллегии проекта, поп-короля Филиппа Киркорова заставил удариться в воспоминания об Алле Пугачевой и счастливых временах участник в Маске Пуделя.

Он исполнил хит Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Судьи проекта были тронуты мастерством Пуделя и проникновенной подачей песни. Но особые чувства, конечно же, испытал Филипп Киркоров.

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