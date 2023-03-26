«Олицетворение в моей жизни семейного счастья»: Киркоров сделал громкое заявление о Пугачевой

В это воскресенье, 26 марта, в эфир НТВ вышел седьмой по счету выпуск четвертого сезона шоу «Маска».
Председателя судейской коллегии проекта, поп-короля Филиппа Киркорова заставил удариться в воспоминания об Алле Пугачевой и счастливых временах участник в Маске Пуделя.
Он исполнил хит Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Судьи проекта были тронуты мастерством Пуделя и проникновенной подачей песни. Но особые чувства, конечно же, испытал Филипп Киркоров.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Пудель на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Песня «Любовь, похожая на сон» – олицетворение в моей жизни семейного счастья и благополучия. Игорь Николаев много лет назад мне ее показал, я говорю: «Алле надо показать». Она тут же записала, и песня молниеносно стала потрясающим хитом», - поделился воспоминаниями Филипп Киркоров.