Климова о нынешней ситуации с Петренко: «Это не имеет отношения к тем двум людям, между которыми была любовь»

Актриса Екатерина Климова стала гостьей YouTube-шоу Надежды Стрелец. Во время разговора речь зашла о втором мужем звезды Игоре Петренко, в браке с которым Екатерина Климова родила двух сыновей Матвея и Корнея.

Екатерина Климова вспомнила, что развод с Игорем Петренко был для нее очень болезненным.