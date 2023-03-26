Климова о нынешней ситуации с Петренко: «Это не имеет отношения к тем двум людям, между которыми была любовь»

Актриса Екатерина Климова стала гостьей YouTube-шоу Надежды Стрелец. Во время разговора речь зашла о втором мужем звезды Игоре Петренко, в браке с которым Екатерина Климова родила двух сыновей Матвея и Корнея.
Екатерина Климова вспомнила, что развод с Игорем Петренко был для нее очень болезненным.
«Игорь был хорошим учителем для меня. Как раз наши отношения показали мне, какая сильная, что я могу пережить и такое. Я думала, что жить невозможно без того, что у нас было. Но оказалось, что все возможно. Человек вообще все может пережить», - поделилась Екатерина Климова.
Екатерина Климова на YouTube-шоу Надежды Стрелец. Фото: скрин YouTube.com
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Екатерина Климова и Игорь Петренко развелись в 2013 году, пара сумела выстроить отношения и сейчас общается, как родители двоих детей.
«Сейчас у нас отношения цивилизованные. Мы пытаемся слышать друг друга. У нас есть общая цель. Это нормально. Я за это очень уважаю нас обоих, чтобы способны на это. Но это уже нее имеет отношения к тем двум людям, между которыми когда-то была любовь. Мне казалось, что это моя судьба. Я не строила никаких планов, кроме этого. Поэтому расставание было таким болезненным», - отметила Екатерина Климова.
По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец.