«Трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда»: Екатерина Климова вспомнила, как ее домогались знаменитости

Актриса Екатерина Климова - одна из самых красивых женщин российского кино. Звезда призналась, что некоторое время назад думала, что ее карьера окончена.
Екатерина Климова рассказала о домогательствах известных режиссеров, которым она и не думала отвечать взаимностью. Екатерина Климова дала понять, что считает, что ответственность за харрасмент лежит на женщинах, мол, всегда есть выбор - соглашаться или нет.
«У меня был один неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда… Потом я приехала на кинофестиваль в Сочи и всех их там встретила. Но в тот момент мне казалось, что жизнь моя закончена и карьера тоже, потому что меня никто не будет снимать. Всегда есть выбор, если, конечно, речь не идет о насилии. Это уже за гранью добра и зла», - поведала Екатерина Климова.
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Екатерина Климова осудила актрис, которые сначала соглашаются совершить какой-то поступок, а затем перекладывают ответственность за него на мужчину.
«Когда я иду на это, я сама отвечаю за свой поступок. Мы можем ошибаться, сделать то, о чем не хотелось вспоминать», - добавила Екатерина Климова.
По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец.