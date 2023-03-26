«Трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда»: Екатерина Климова вспомнила, как ее домогались знаменитости

Актриса Екатерина Климова - одна из самых красивых женщин российского кино. Звезда призналась, что некоторое время назад думала, что ее карьера окончена.

Екатерина Климова рассказала о домогательствах известных режиссеров, которым она и не думала отвечать взаимностью. Екатерина Климова дала понять, что считает, что ответственность за харрасмент лежит на женщинах, мол, всегда есть выбор - соглашаться или нет.