Чистая прибыль – 29 миллионов рублей: стало известно, сколько заработал Владимир Познер на своем ресторане в центре Москвы

Владимир Познер, как оказалось, не только талантливый писатель, журналист и телеведущий, он еще и владелец весьма доходного бизнес-проекта.

Владимиру Познеру принадлежит ресторан в самом центре Москвы, на Остоженке, который он открыл с братом Павлом двадцать лет назад.

Заведение под названием «Жеральдин» - в честь матери-француженки Владимира Познера - приносит телеведущему многомиллионный доход. Сейчас он единолично владеет рестораном, поскольку брат умер. Управляет «Жеральдином» известный ресторатор Александр Рапопорт.

Как стало известно, доход ресторана за 2022 год, составил 159 миллионов рублей, чистая прибыль Владимира Познера - 29 миллионов рублей.

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