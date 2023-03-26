«Он еще лет 200 в Дубае будет отдыхать»: Галкин* зло прошелся по Петросяну, намекнув на его высокие доходы

Максим Галкин

Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Шоумен Максим Галкин* продолжает высмеивать своих коллег во время гастролей по США.

Известный пародист Максим Галкин* во время своих концертов начал высмеивать коллег - звезд российского шоу-бизнеса.

Так, недавно от него досталось поп-королю Филиппу Киркорову, который, кстати, всегда демонстрировал дружелюбное отношение к семье Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. Почему Максим Галкин* решил сделать его объектом своих злых насмешек во время гастролей по США, неизвестно.

Теперь же от пародиста досталось 77-летнему известному юмористу Евгению Петросяну. Максим Галкин* со сцены намекнул на непомерно высокие доходы Евгения Вагановича.

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«Мне кажется, если бы Данте Алигьери в наши времена писал «Божественную комедию» и жил бы в России, то к своим традиционным девяти кругам ада он бы еще прибавил «Голубой огонек» с Петросяном, честное слово. Мне говорят, мол, он пожилой человек, он вынужден подстраиваться, он боится, что у него заберут пенсию. Ой, я сейчас расплачусь... Знаете, говорят, если курице отрубить голову, она может еще минут пять бегать. Если у Петросяна забрать пенсию, он еще лет 200 в Дубае будет отдыхать!» - высказался Максим Галкинсо сцены в США.

По материалам kp.ru.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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