«Он еще лет 200 в Дубае будет отдыхать»: Галкин* зло прошелся по Петросяну, намекнув на его высокие доходы

Известный пародист Максим Галкин* во время своих концертов начал высмеивать коллег - звезд российского шоу-бизнеса.

Так, недавно от него досталось поп-королю Филиппу Киркорову, который, кстати, всегда демонстрировал дружелюбное отношение к семье Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. Почему Максим Галкин* решил сделать его объектом своих злых насмешек во время гастролей по США, неизвестно.

Теперь же от пародиста досталось 77-летнему известному юмористу Евгению Петросяну. Максим Галкин* со сцены намекнул на непомерно высокие доходы Евгения Вагановича.

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