Зефирное счастье: Ольга Орлова нарядила дочку в пудровое платье из органзы – заметно подросла

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поделилась в микроблоге милейшим видео. Звезда показала, как ее дочку Аню нянчит родная бабушка - мама Ольги Орловой.

В кадре женщина держит малышку на руках и с нежностью любуется своей внучкой Аней.

Для съемок Ольга Орлова облачила дочку, которой через несколько дней исполнится два месяца, в пудровое платье из органзы. Выглядит заметно подросшая малышка, как нежная зефирка.

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