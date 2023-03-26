Зефирное счастье: Ольга Орлова нарядила дочку в пудровое платье из органзы – заметно подросла

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поделилась в микроблоге милейшим видео. Звезда показала, как ее дочку Аню нянчит родная бабушка - мама Ольги Орловой.
В кадре женщина держит малышку на руках и с нежностью любуется своей внучкой Аней.
Для съемок Ольга Орлова облачила дочку, которой через несколько дней исполнится два месяца, в пудровое платье из органзы. Выглядит заметно подросшая малышка, как нежная зефирка.
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Поклонники Ольги Орловой пришли в восторг от красивых кадров.
«Всегда вам говорю и восхищаюсь, какая у вас молодая, красивая, просто роскошная мама!», «Восторгаюсь и умиляюсь... Какая красивая молодая мамочка у вас, вот в кого у вас гены», «Бабушка счастлива безумно», - высказались в Сети.
Мама Ольги Орловой с внучкой Аней. Фото: соцсети