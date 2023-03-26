«Зачем мне играть русских шпионок?»: Екатерина Климова прокомментировала предложения поехать в Голливуд

Звезда театра и кино Екатерина Климова призналась, что ей довольно часто поступали предложения о съемках в Голливуде. Но она всякий раз отказывалась, ссылаясь на то, что не знает английского языка, а хороший уровень был условием продюсеров.

К тому же, Екатерина Климова уверена, что ей не дали бы в Голливуде хороших ролей. Максимум, доверили бы играть русскую шпионку.