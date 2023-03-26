«Зачем мне играть русских шпионок?»: Екатерина Климова прокомментировала предложения поехать в Голливуд

Звезда театра и кино Екатерина Климова призналась, что ей довольно часто поступали предложения о съемках в Голливуде. Но она всякий раз отказывалась, ссылаясь на то, что не знает английского языка, а хороший уровень был условием продюсеров.
К тому же, Екатерина Климова уверена, что ей не дали бы в Голливуде хороших ролей. Максимум, доверили бы играть русскую шпионку.
«Зачем мне играть русских шпионок? Пусть они играют их сами. Я здесь играю императриц. Я здесь играю такие роли!» - высказалась Екатерина Климова.
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Чуть позже Екатерина Климова призналась, что в ее словах есть некая доля лукавства.
«Может, я лукавлю. Конечно, я хочу. Но для этого надо было много работать, а работа была и здесь. Когда заниматься саморазвитием?» - риторически спросила Екатерина Климова, напомнив, что она не только звезда, но и мама четверых детей.
По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец.
Екатерина Климова во время интервью у Надежды Стрелец. Фото: скрин YouTube. соm