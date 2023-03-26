Прижала кровиночку к себе: Ефременкова с тяжело больным сыном-близнецом сбежала из больницы – пошла на риск

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова сообщила в микроблоге важную новость. Она приняла решение не оставаться в больнице с заболевшим сыном-близнецом.
Юлия Ефременкова поделилась кадрами, на которых запечатлела себя с малышом на руках в момент побега из клиники. Юлия Ефременкова шла с сыном по больничному двору, прижимая кроху к себе.
«Все, ребята. Мы написали отказ. Едем домой. Дома все вам расскажу», - поделилась Юлия Ефременкова.
Юлия Ефременкова с одним из сыновей-близнецов. Фото: соцсети
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Напомним, минувшей ночью одному из сыновей-близнецов Юлии Ефременковой стало плохо - появились хрипы. Перепуганная молодая мамочка вызвала скорую помощь, врачи доставили Юлию Ефременкову с малышом в инфекционное отделение больницы в Одинцово. В микроблоге Юлия Ефременкова признавалась, что шокирована клиникой. Видимо, поэтому и решила оттуда ретироваться с тяжело больным ребенком.