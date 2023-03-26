Прижала кровиночку к себе: Ефременкова с тяжело больным сыном-близнецом сбежала из больницы – пошла на риск

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова сообщила в микроблоге важную новость. Она приняла решение не оставаться в больнице с заболевшим сыном-близнецом.

Юлия Ефременкова поделилась кадрами, на которых запечатлела себя с малышом на руках в момент побега из клиники. Юлия Ефременкова шла с сыном по больничному двору, прижимая кроху к себе.