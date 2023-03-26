«Трусы огромные»: исхудавшая после измены Капаклы Африкантова из «Дома-2» предстала в странном виде – раньше себе такого не позволяла

Марина Африкантова

Марина Африкантова. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Марина Африкантова показала одноразовое белье для массажа в Дубае.

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова обожает Дубай и живет там на протяжении нескольких месяцев. 

Марина Африкантова приходит в себя после измены мужа Романа Капаклы, общаясь с психологом и посещая массажиста. В телеграм-канале Марина Африкантова показала, как она в Дубае облачается для массажа.

Марина Африкантова предстала в одноразовых трусах синего цвета, которые ей явно не по размеру.

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«Смотрите, какие у меня массажные трусы огромные. Я сначала не понимала. Но они их разрывают и делают массаж. Это, видимо, в Арабских странах так принято», - рассказала Марина Африкантова.

Напомним, Марина Африкантова делилась, что на фоне измены ей Ромы Капаклы пережила жуткий стресс, из-за которого сильно похудела. И без того хрупкая блондинка потеряла еще несколько килограммов.

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