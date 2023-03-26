«Трусы огромные»: исхудавшая после измены Капаклы Африкантова из «Дома-2» предстала в странном виде – раньше себе такого не позволяла

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова обожает Дубай и живет там на протяжении нескольких месяцев.

Марина Африкантова приходит в себя после измены мужа Романа Капаклы, общаясь с психологом и посещая массажиста. В телеграм-канале Марина Африкантова показала, как она в Дубае облачается для массажа.

Марина Африкантова предстала в одноразовых трусах синего цвета, которые ей явно не по размеру.

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