Ани Лорак впервые сделала громкое заявление о мировой ситуации - молчала больше года

Украинская певица Ани Лорак впервые прокомментировала мировую ситуацию. Больше года артистка молчала, но попытки отмены ее концертов в России сделали свое дело.

В первую очередь, Лорак заверила, что никогда не оказывала военной помощи, а деньги собирала исключительно в гуманитарных целях для других людей.

Также Ани заявила, что в 2014 году руководство Украины поставило ей ультиматум с намерением «использовать в своих целях», но она с таким решением не согласилась и переехала в нашу страну, чтобы «расти как артист».

«Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру. Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете в СМИ», — написала певица.

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