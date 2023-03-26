«Ночью сыночку стало плохо»: убитая горем Юлия Ефременкова вышла на связь

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Юлия Ефременкова добавила, что в шоке не только от больницы, но и от отношения к маленьким пациентам.

«Мы тут с 8 утра. Рентген нам сделали только что. Результатов еще нет. Я очень надеюсь, что у нас все хорошо, и мы уедем домой. Врач нас на обходе еще не смотрел, осмотр был только при поступлении», - рассказала Юлия Ефременкова.

Она предупредила, что не будет часто выходить на связь, так как ей пока не до этого. В кадре Юлия Ефременкова выглядит подавленной и даже убитой горем. Молодая мама переживает и за заболевшего сына, и за того, который остался дома без ее внимания.