«Ночью сыночку стало плохо»: убитая горем Юлия Ефременкова вышла на связь

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова вышла на связь впервые после появления новостей о том, что она вместе с одним из сыновей-близнецов попала в больницу.
Юлия рассказала, что случилось с малышом на самом деле.
«Мы лежим в инфекционном отделении. Ночью сыночку стало не очень хорошо, мы вызвали скорую. Хрипы, тяжелое дыхание. Скорая нас отвезла в инфекционное отделение. Единственное могу сказать, Одинцовская детская инфекционная больница – это что-то с чем-то», - поделилась Юлия Ефременкова.
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Юлия Ефременкова добавила, что в шоке не только от больницы, но и от отношения к маленьким пациентам.
«Мы тут с 8 утра. Рентген нам сделали только что. Результатов еще нет. Я очень надеюсь, что у нас все хорошо, и мы уедем домой. Врач нас на обходе еще не смотрел, осмотр был только при поступлении», - рассказала Юлия Ефременкова.
Она предупредила, что не будет часто выходить на связь, так как ей пока не до этого. В кадре Юлия Ефременкова выглядит подавленной и даже убитой горем. Молодая мама переживает и за заболевшего сына, и за того, который остался дома без ее внимания.