Экс-муж Бородиной встал на защиту Лерчек: «У ребят нет бухгалтерского образования, они оступились»

Блогерша Валерия Чекалина или, как многие привыкли, Лерчек попала в криминальные сводки в начале марта. Вместе с супругом ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании более 130 млн руб.

Пока идет расследование, на имущество и счета семьи Чекалиных наложили арест, а суд запретил им пользоваться интернетом; в один момент звездное семейство лишилось всех источников доходов.

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Многие из мира шоубиза были рады такому развитию событий, считая, что деятельность блогеров давно пора проверять. А вот бывший муж Ксении Бородиной — Курбан Омаров — не проявил злорадства. Он считает, что ребята подставили себя по незнанию, но за свои дела они должны ответить.